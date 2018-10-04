Он вернулся: Антон Шипулин решил продолжить карьеру

Российский биатлонист, Антон Шипулин принял решение продолжить карьеру к большой радости своих фанатов и просто любителей биатлона. В апреле он крепко задумался о своем спортивном будущем и объявил, что возможно, ему придется уйти. Полгода он держал всех в напряжении, видимо, обдумывая свою судьбу.

И вот сегодня в своем аккаунте в Instagram порадовал любителей спорта фразой «До встречи на Кубке мира!».

Все подробности будут известны вечером. Болельщики своей радости не скрывают.

«Молодец, Антон! Так держать!», - пишут ему поклонники.

Ну а мы, в свою очередь, желаем биатлонисту новых побед.