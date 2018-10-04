Опубликованы кадры тренировки Макгрегора и Нурмагомедова в преддверии боя
Спортсмены отработали боевую технику, после чего пообщались с фанатами.
«Звезда» публикует кадры открытой тренировки Конора Макрегора и Хабиба Нурмагомедова, прошедшей в Лос-Анджелесе в преддверии боя, который состоится 6 октября в концертном зале Park MGM.
Посмотреть на тренировку в Park Theatre пришли более 300 человек, большинство из которых являются фанатами ирландца. Тем не менее, на площадке присутствовала и фан-база российского спортсмена.
После отработки боевой техники Нурмагомедов поблагодарил аудиторию за поддержку.
«Три дня… Три дня, и вы полюбите меня», - обратился он к тем, кто не верит в победу россиянина.
Напомним, Нурмагомедов не проиграл ни одного из своих 26 боев, в то время как у Макгрегора 21 победа и три поражения.