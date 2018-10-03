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UEFA завел дело против ЦСКА после матча ЛЧ с «Реалом»

Валентина Пескова
23:54 03.10.2018
Дисциплинарный комитет заявил о нарушениях во время матча.
Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Дисциплинарный комитет UEFA по итогам матча ЦСКА и мадридского «Реала» в рамках Лиги чемпионов завел дело в отношении российской команды. Московскому клубу вменяется нарушение, а именно – блокировка лестничных проходов на стадионе. Об этом говорится в сообщении на сайте UEFA.

Рассмотрение дела дисциплинарной комиссией назначено на 18 октября.

Напомним, матч на стадионе «Лужники», проходивший 2 октября, завершился победой «армейцев» со счетом 1:0. Игру пришло посмотреть 71 811 зрителей.

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