«Локомотив» потерпел второе подряд поражение в Лиге чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл немецкому «Шальке-04» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол забил уже на 88-й минуте полузащитник «Шальке-04» Уэстон Маккенни.

Для немецкого клуба это первая победа в рамках группового этапа нынешнего розыгрыша еврокубка, а вот «Локомотив» терпит второе поражение подряд и располагается в самом низу турнирной таблицы группе D.

В первом туре «железнодорожники» уступили турецкому «Галатасараю». Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.