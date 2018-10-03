Чистая совесть Роналду: футболист отверг все обвинения в изнасиловании
Ранее в прессе появились заявления некой гражданки США Кэтрин Майорги, утверждающей, что ее изнасиловал Криштиану Роналду.
Фото: imago sportfotodienst, Globallookpress
Криштиану Роналду отверг все обвинения американки Кэтрин Майорги, которая заявила, что футболист изнасиловал ее в 2009 году. Произошло это в пентхаусе отеля в Лас-Вегасе. Открытым остается вопрос, каким образом американка туда попала.
К слову, Роналду уже неоднократно заявлял о своей невиновности. В этот раз его слова привело издание The Mirror.
«Изнасилование – это отвратительное преступление, которое идет вразрез с моими убеждениями», - сказал футболист.
Он заявил, что вся шумиха в СМИ – «это спектакль тех, кто хочет нажиться на его имени».
Майорга, в свою очередь утверждает, что Роналду даже заплатил ей за молчание довольно внушительную сумму в 375 000 долларов.