Чистая совесть Роналду: футболист отверг все обвинения в изнасиловании

Криштиану Роналду отверг все обвинения американки Кэтрин Майорги, которая заявила, что футболист изнасиловал ее в 2009 году. Произошло это в пентхаусе отеля в Лас-Вегасе. Открытым остается вопрос, каким образом американка туда попала.

К слову, Роналду уже неоднократно заявлял о своей невиновности. В этот раз его слова привело издание The Mirror.

«Изнасилование – это отвратительное преступление, которое идет вразрез с моими убеждениями», - сказал футболист.

Он заявил, что вся шумиха в СМИ – «это спектакль тех, кто хочет нажиться на его имени».

Майорга, в свою очередь утверждает, что Роналду даже заплатил ей за молчание довольно внушительную сумму в 375 000 долларов.