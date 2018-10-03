Дворкович избран президентом Международной шахматной федерации

Главой Международной шахматной федерации избран бывший зампредседателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Голосование завершилось в Батуми.

Предыдущий президент федерации Кирсан Илюмжинов, который не покидал свой пост с 1995 года, был отстранен 13 июля этого года. Такое решение приняла комиссия по этике.

Напомним, что отец Аркадия Дворковича – Владимир Дворкович с 1982 по 1984 год занимал должность ответственного секретаря Федерации шахмат СССР. Из-под его пера вышла книга «Справочник шахматиста».