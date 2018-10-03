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Хацеган, укравший «коня»: за что могли удалить Игоря Акинфеева

Екатерина ГАБЕЛЬ
15:26 03.10.2018
Практически единогласно пользователи соцсетей говорят, что причиной тому стали резкие высказывания вратаря. Вопрос только в том, что мог понять румынский арбитр из того, что было выкрикнуто.
Фото: Александр Вильф, Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Пожалуй, самой обсуждаемой новостью из мира спорта стала победа ЦСКА над мадридским «Реалом». «Красно-синие» открыли счет уже на второй минуте, а «сливочные» так и не смогли ответить москвичам тем же.

Если бы не «драма в концовке матча», как написано в официальном аккаунте ЦСКА в Twitter, матч получился бы просто громким, а так еще и с элементами скандала.

На 95-й минуте Игорь Акинфеев, одержимый праведным гневом за незащитанный фол от игроков «Реала», активно жестикулируя побежал доказывать судье, что дескать тот «не прав». Пользователи сети уже попытались понять по губам, что же говорил вратарь ЦСКА. Мы не будем приводить здесь весь спектр идиоматических выражений. В целом, Акинфеев остался сильно недоволен решением судьи.

Однако румынский рефери  Овидиу Хацеган оказался непреклонен. Своего решения не отменил, а вдобавок удалил Акинфеева с поля, показав за минуту две желтые карточки. Под аплодисменты фанатов ЦСКА, прославленный вратарь удалился.

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Пока официальных комментариев нет. В Twitter появилась только реакция клуба сразу после решения: удивленно-расстроенный смайлик и констатация факта.

«Судья удаляет Акинфеева на последней минуте, показав две желтых за несколько секунд», - сказано в сообщении.

Только на следующий день появился комментарий тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко.

«Игра уже заканчивалась, и не стоило после первой желтой карточки вторую. Надеюсь, он отделается одной игрой, он для нас как полкоманды», - сказал он.

Практически единогласно пользователи соцсетей говорят, что причиной тому стали резкие высказывания Акинфеева. Вопрос только в том, что мог понять румынский арбитр из того, что было выкрикнуто.

Комментатор Георгий Черданцев же считает, что своей несдержанностью Акинфеев навредил команде.

«Акинфеев напрасно подвел команду. Это не чемпионат России, так общаться с судьей. Теперь с Ромой без него», - так он прокомментировал ситуацию в своем Twitter.

Защитник ЦСКА Никита Чернов высказал предположение, что, возможно, первую карточку вратарь получил по делу, начав спорить, а смысла во второй не было совершенно. Его мнение приводит портал Sports.ru.

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов считает, что Акинфеев был наказан именно за нарушение дисциплины. По мнению рефери, игроки «Реала» не нарушили в спорном эпизоде правила. К тому же, для такой эмоциональной реакции не было повода. Это ведь не пенальти или угловой. Слова арбитра цитирует канал RT.

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Зато пользователи соцсетей поупражнялись в красноречии. Кто-то предположил, что карточку Акинфеев получил за нежелание возвращаться в сборную, кто-то пошутил, что по своей нелепости это удаление намного «круче карточки Роналдо». Припомнили Игорю его «непубличность».

«Про Акинфеева говорят, что он не публичный человек При этом умудрился за два дня подряд создать два громких инфоповода. Боюсь представить, что было бы, если бы Игорь был более открытым с прессой», - написал пользователь Женьжень в Twitter.

Заметили пользователи и момент, как Марио Фернандес побежал защищать своего одноклубника.

«То, как Марио сразу побежал защищать Игоря и успокаивать судью, вероятно убеждая, что удаление не требуется - это так круто передает отношение между партнерами по команде. 95 минута матча, можно забить, но нет - наших в обиду не дадим», - прокомментировал это другой пользователь Twitter.

Следующий матч в рамках Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с «Ромой» 23 октября.   

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