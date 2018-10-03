Черчесов назначил Дзюбу капитаном на матчи Лиги Наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что капитаном команды на матчи с Турцией и Швецией будет Артем Дзюба.

Об этом стало известно из официального аккаунта тренера в Instagram.

Черчесов говорил об этом еще раньше, когда стало известно об уходе из сборной бывшего капитана – вратаря Игоря Акинфеева.

В рамках Лиги Наций, российской сборной предстоит еще три матча: 11 октября и 20 ноября будем играть с командой Швеции и 14 октября с Турцией. Пока сборная России возглавляет групповую таблицу.