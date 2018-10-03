Легендарный боксер Рокки погиб в ДТП

Бывший чемпион мира по боксу в среднем и полутяжелом весе Грациано Роккиджани, по прозвищу Рокки, погиб в Италии в результате автокатастрофы.

Спортсмен был сбит автомобилем на Сицилии во время прогулки, сообщает Bild. Полиция проинформировала о происшествии его дочь и других родственников. Роккиджани было 54 года.

Грациано Роккиджани - немецкий профессиональный боксер итальянского происхождения. Спортсмен был чемпионом мира по версии IBF во втором среднем весе 1988-1989. Чемпион Европы EBU (1991) и чемпион мира WBC (1998) в полутяжелом весе.