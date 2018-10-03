«Кретины»: соавтор «Что? Где? Когда?» рассказала, как орала на сборную России по футболу

Сборная России по футболу показала свой серьезный настрой и профессионализм на прошедшем чемпионате мира по футболу, однако, играя в другие игры, футболисты, оказывается, бывают не всегда настроены так решительно. Генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ» Наталия Стеценко вспомнила, какими суровыми методами она морально готовила футболистов сборной России к участию в игре «Что? Где? Когда?» во время прошлого чемпионата Европы по футболу.

По словам Стеценко, собрать игроков вместе было практически невозможно. Но в итоге отобранные для участия в интеллектуальной игре Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, братья Березуцкие, Олег Иванов и тренер Леонид Слуцкий все же собрались на репетицию перед эфиром.

«Приходят и садятся в полуразвалку, ведут себя как-то непонятно — у всех складывается ощущение, что накануне они, так сказать, хорошо повеселились. Начинается прогон, и я понимаю, что никакой игры не будет: они вяло отвечают на вопросы, версий никаких нет… Просто ужас, в общем: ведут себя, как кретины, которые вообще ничего не соображают», - рассказала Стеценко порталу Spletnik.ru.

Тогда, по словам соавтора игры «Что? Где? Когда?» и вдовы Владимира Ворошилова, она решила устроить игрокам эмоциональную встряску. Когда те отправились переодеваться в гримерный вагончик, Стеценко зашла туда и применила все красноречие, на которое была способна.

«Березуцкие уже сняли штаны, Дзюба полураздет, а тут я влетаю. Они в полном шоке. Они же меня не знают, я человек за кадром - кто я для футболистов? Слуцкий появляется в дверях, слушает меня растерянно, а я ни на кого не обращаю внимания, ору и смотрю им прямо в глаза: "Вы сюда, сволочи, зачем пришли? Кому вы нужны? Вы думаете, мы на вас будем тратить час эфирного времени, чтобы все поняли, какие вы кретины?», - вспоминает Стеценко.

После этого игроки впали в абсолютную растерянность, а Артем Дзюба смотрел на Стеценко с таким ужасом, что до сих пор, вспоминая этот эпизод, рассказывает, как ему было страшно.

В итоге, пригрозив футболистам, что им просто никак нельзя проигрывать, те пошли на эфир с абсолютно другим настроением и одержали победу над телезрителями. А Стеценко досталась личная благодарность от Леонида Слуцкого за такую обстоятельную беседу с его командой.