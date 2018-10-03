Акинфеев получил красную карточку в матче с «Реалом»

Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев был удален в концовке матча Лиги чемпионов, в котором армейцы одержали победу над мадридским «Реалом».

Буквально на последних секундах добавленного к основному времени матча он получил две желтые карточки за неспортивное поведение, после того, как начал спорить с арбитром румыном Овидиу Хэцыганом.

Теперь из-за дисквалификации Акинфеев не сможет сыграть в следующем матче группового этапа ЛЧ против «Ромы», который пройдет в Риме 23 октября.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле сенсационно переиграл действующего победителя турнира и возглавил группу.