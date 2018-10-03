ЦСКА возглавил группу в ЛЧ после победы над «Реалом»

Футболисты московского ЦСКА одержали победу над мадридским «Реалом» со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов и возглавили турнирную таблицу группы G с четырьмя очками.

Победа в матче с действующим победителем турнира принесла армейцам три очка, еще одно очко игроки ЦСКА получили за ничью с чешской «Викторией».

«Реал» с тремя очками занимает второе место. Также с тремя очками, но проигрывая по количеству забитых-пропущенных мячей, на третьем месте находится «Рома», с которой ЦСКА встретится в следующем туре 23 октября. Замыкает турнирную таблицу группы G «Виктория», сумевшая завоевать всего одно очко в двух матчах.