ЦСКА в невероятном матче Лиги чемпионов победил «Реал»

ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба.

Гол армейцы забили уже на 65-й секунде встречи. После неаккуратного паса Тони Кроса, армейцы перехватили снаряд, и Никола Влашич точно пробил с края штрафной в угол ворот Кейлора Наваса.

Гол полузащитника ЦСКА в ворота «Реала» стал самым быстрым из тех, что пропускал в Лиге чемпионов мадридский клуб с 2007 года.

Уже под занавес матча голкипер московского клуба Игорь Акинфеев за разговоры на повышенных тонах с судьей получил подряд две желтые карточки, и, соответственно, последовавшую за ними красную и был удален с поля.

За два матча группового этапа ЦСКА набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу группы G. Напомним, в прошлой встрече «красно-синие» сыграли вничью с чешской «Викторией», сумев избежать поражения благодаря голу на пятой добавленной к основному времени минуте.