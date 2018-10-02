ЦСКА забил «Реалу» на второй минуте матча Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб ЦСКА открыл счет уже на второй минуте матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов с мадридским «Реалом».

После неаккуратного паса Тони Кроса, армейцы перехватили снаряд, и Никола Влашич точно пробил с края штрафной в угол ворот Кейлора Наваса.

Матч ЦСКА с «Реалом» проходит на стадионе «Лужники» в Москве. Ранее были опубликованы стартовые составы на игру.