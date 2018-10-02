Объявлен стартовый состав ЦСКА и «Реала» на матч Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб ЦСКА и мадридский «Реал» объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Ворота армейцев будет защищать Игорь Акинфеев. Также по решению тренерского штаба ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко с первых минут на поле появятся Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Яка Бийол, Никола Влашич, Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев и Федор Чалов.

Гокипером «Реала» на начало встречи назначен Кейлор Навас. Бельгиец Тибо Куртуа, который является основным вратарем команды в чемпионате Испании, оказался в запасе. Также на скамейке запасных главный тренер мадридцев Хулен Лопетеги оставил звездного полузащитника клуба Луку Модрича.

В стартовом составе игру начнут Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Серхио Регилон, Тони Крос, Каземиро, Лукас Васкес, Даниель Себальос, Марко Асенсио и Карим Бензема.

Матч ЦСКА с «Реалом» состоится сегодня, 2 октября, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало - в 22:00 по московскому времени.

Накануне стало известно, что голкипер ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду страны. Свое решение покинуть сборную Акинфеев объяснил тем, что ему в силу возраста все труднее играть «на два фронта» - за клуб ЦСКА и за сборную.