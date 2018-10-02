Отец Нурмагомедова рассказал, почему ему отказали в визе

Отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов рассказал, почему власти США аннулировали его визу и отказываются выдавать ее вновь.

«Мне объяснили, что на одной точке нельзя выходить с двумя флагами чужой страны. Это было на бое Ислама Махачева с Лео Кунцем. Я вышел там с флагом России, Ислам Махачев с флагом, в общем, получилось два знамени», - рассказал он.

Абдулманап Нурмагомедов в 2015 году на бой другого своего подопечного – Ислама Махачева пронес два российских флага. После этого инцидента его виза была аннулирована, а тренер заплатил административный штраф.

С тех пор визу в Штаты он получить не может. Он пробовал оформить все документы сейчас через Стамбул, но там ему тоже отказали без объяснения причин.

«Он (Хабиб Нурмагомедов - прим.ред. ) провел без меня десять боев, проведет и одиннадцатый», - уверен Абдулманап Мурмагомедов.

Напомним, бой действующего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора состоится 6 октября. Россиянин не проиграл ни одного из своих 26 боев, в то время как у Макгрегора 21 победа и три поражения.