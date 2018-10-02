Улыбчивый пес заставил футболистов прервать игру и начать гладить его: видео
В Сети появились кадры, как собака прервала матч из-за того, что захотела, чтобы ее погладили.
Видео: FOX Sports Argentina, Twitter
Во время матча аргентинской Суперлиги на поле неожиданно выбежала собака, он лег на спину прямо на поле.
Футболисты не смогли пройти мимо харизматичного животного и начали его гладить, тем самым прервав игру. Через некоторое время один из игроков взял собаку на руки и унес с поля.
Судя по кадрам опубликованным в Сети, животному очень нравится внимание к нему со стороны футболистов - на морде пса отчетлива видна улыбка.