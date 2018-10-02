Нурмагомедов потроллил Макгрегора футболкой с изображением цыпленка

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с ирландцем Конором Макгрегором опубликовал фотографию, на которой держит в руках футболку с изображением цыпленка. Надпись на ней гласит: «Верьте мне, я дрессировщик цыплят».

«Субботним вечером…» - подписал публикацию спортсмен.

Хабиб Нурмагомедов - первый россиянин, завоевавший титул чемпиона UFC в легком весе. За свою спортивную карьеру он победил в 26 боях и не потерпел ни одного поражения.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет в Лас-Вегасе 6 октября в рамках турнира UFC 229.