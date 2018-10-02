Без объяснения причин: отцу Нурмагомедова отказали в американской визе

В посольстве Соединенных Штатов в Стамбуле отказали в визе Абдулмапану Нурмагомедову, тренеру и отцу российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Об этом он рассказал на пресс-конференции, которая проходила в Махачкале.

По словам тренера бойца, документы на визу ему помогали делать юристы.

«Я пытался несколько раз подать документы, чтобы получить разрешение на въезд в Америку. И на этот раз не получилось. Я попробовал в Стамбуле - без объяснения отказали», - рассказал Абдулмапан Нурмагомедов, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что виза нужна была ему для того, чтобы посетить бой между ирландцем Конором Макгрегором и своим сыном, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Нурмагомедов - первый россиянин, завоевавший титул чемпиона UFC в легком весе. Он не потерпел ни одного поражения за свою карьеру и победил в 26 боях. Макгрегор - первый в истории обладатель двух титулов UFC, он одновременно был чемпионом в полулегком и легком весе.

Макгрегор в 2016 году был лишен титула в полулегком весе, через два года у него забрали и титул чемпиона в легком весе потому, что он с 2016 года не принимал участия в боях.