Макгрегор пообещал, что Нурмагомедов «рассыплется» на мелкие кусочки
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор заявил, что заставит своего противника, российского спорстмена Хабиба Нурмагомедова, рассыпаться на кусочки.
Как пишет РИА Новости, Макгрегор решил прокомментировать предстоящий с россиянином бой в рамках турнира UFC 229, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
«Я буду его избивать. Я заставлю его трещать. Он рассыпится на мелкие кусочки. Не думаю, что он выдержит даже шлепок. Он ведет себя как новичок», - сказал ирландец.
Ранее Нурмагомедов на пресс-конференции 21 сентября раскритиковал соперника, пришедшего с бутылкой алкоголя, от которой переодически отпивал. Россиянин обещал наказать, размазать Макгрегора.
Российский боец на сегодняшний день одержал 26 побед в смешанных поединках из 26 боев. Макгрегор же с 2016 года не участвовал в боях ММА.