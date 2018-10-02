Гус Хиддинк назвал Акинфеева одним из величайших российских вратарей

Решение вратаря сборной России Игоря Акинфеева завершить выступления за национальную команду прозвучало вчера, 1 октября, как гром среди ясного неба для его поклонников. Вспоминая о своей работе с Игорем, бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк, назвал Акинфеева одним из самых талантливых вратарей, с которыми он работал.

«Он обладает отличными навыками. Игорь – один из немногих голкиперов, кто может действовать в атаке. У него отличный удар с обеих ног, а также вброс мяча в игру. Но важнее всего, что он – сильная личность, с прекрасным чувством юмора», - цитирует Хиддинка портал Чемпионат.com.

Продолжая перечислять достоинства Акинфеева, Хиддинк поставил его в один ряд с выдающимся российским вратарем Львом Яшиным.

Свое решение покинуть сборную России Игорь Акинфеев объяснил тем, что ему в силу возраста все труднее играть «на два фронта» - за клуб ЦСКА и за сборную. По этой причине, отметил вратарь, он пришел к выводу, что в национальной команде пришло время «уступить дорогу более молодым коллегам».