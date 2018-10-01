Сборная России по футболу опубликовала прощальное видео с Акинфеевым

Официальная страница сборной России по футболу в Twitter опубликовала видео, которым команда решила попрощаться со своим бессменным вратарем Игорем Акинфеевым. В ходе ролика, идущего на протяжении минуты, зритель может узнать о главных достижениях футболиста за время его карьеры в сборной.

Нам будет очень не хватать Игоря Акинфеева в сборной России! Спасибо Игорю за всё 💪 pic.twitter.com/KTLoLzf06P — Сборная России (@TeamRussia) 1 октября 2018 г.

Среди них 15 лет игры в команде, 111 сыгранных матчей, 47 из которых «сухие», звание заслуженного мастера спорта, государственные награды и многое другое.

Напомним, ранее голкипер ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду страны. Он объяснил свое решение тем, что в силу возраста все труднее играть «на два фронта» - за клуб и за сборную.