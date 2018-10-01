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Украинский боксер Усик прямо ответил на вопрос, чей Крым

Егор Левин
21:37 01.10.2018
Спортсмен рассказал, как по его мнению, ситуация с полуостровом обстоит «по-настоящему», и подчеркнул, что их многое связывает.
Украинский боксер Усик прямо ответил на вопрос, чей Крым
Фото: Daniel Lakomski / Globallookpress

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик высказался на тему принадлежности Крыма. Спортсмен рассказал, как по его мнению, ситуация с полуостровом обстоит «по-настоящему», и подчеркнул, что их многое связывает. На прямой вопрос, кому же принадлежит Крым, боксер ответил следующим образом.

«Божий. Это по-настоящему. Я смотрю на то, что все происходит по пущениям господним, потому что бог попускает все то, что происходит. По каким-то причинам нашим… У меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой клуб», — цитирует Усика РИА Новости.

Спортсмен отметил, что «естественно» продолжает общаться с друзьями и не перестает посещать Крым, потому что там похоронены его родственники.

Между тем, ранее боксер Александр Усик отказался от звания  «Герой Украины». По его словам, для того, чтобы быть для своих поклонников героем, ему не нужны звания.

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