Черчесов объяснил, почему ушел Акинфеев и зачем вернулся Головин

Стало известно, что капитан сборной России по футболу и вратарь Игорь Акинфеев принял решение завершить карьеру в сборной. Главный тренер отечественной команды Станислав Черчесов объяснил это медицинскими показателями.

«Во время прошлого сбора он летал в Германию, проверил свое колено. Есть пожелания у медиков, и поэтому Игорь принял решение сконцентрироваться на клубе, а в сборной заканчивает карьеру», - слова Черчесова приводит издание «Российская газета».

Тренер заверил, что пока он не рассматривает вариант, как с Сергеем Игнашевичем. Напомним, футболист вернулся в сборную спустя несколько лет, после объявления о завершении карьеры.

Черчесов предложил отпустить эту ситуацию и пока не рассматривать гипотетические варианты.

По его словам, нынешний вратарь Андрей Лунев в прошлых матчах «отыграл, как надо». И все в него верят. После ухода Акинфеева, именно он будет основным вратарем.

Черчесов так же принял решение вызвать Александра Головина, который только недавно перешел в «Монако». Тренер аргументировал это тем, что «ему (Головину - прим.ред.) этот вызов в сборную сейчас намного больше нужен, нежели оставаться там».

Теперь, после ухода Акинфеева, капитаном команды станет Артем Дзюба.

В рамках Лиги Европы российской сборной предстоит еще три матча: 11 октября и 20 ноября будем играть с командой Швеции и 14 октября с Турцией. Пока сборная России возглавляет групповую таблицу.