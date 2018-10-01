Семин призвал уважать решение Акинфеева покинуть сборную России

Главный тренер «Локомотива» и бывший наставник сборной России по футболу Юрий Семин заявил, что принял с большим сожалением известие об уходе вратаря Игоря Акинфеева из национальной команды.

«Решение Игоря я принял с большим сожалением, что он уходит из национальной сборной. Но это его решение, это решение большого спортсмена, и мы должны его уважать», - сказал он в комментарии «Звезде». «Он сделал для российского футбола очень и очень много, и верой и правдой он служил сборной. Это - пример для нового молодого поколения, которое придет вместо него. Немножко грустно, потому что мы его не увидим в футболке сборной России», - добавил Семин.

О решении покинуть национальную команду Акинфеев объявил 1 октября. Голкипер объяснил это тем, что ему стало трудно «играть на два фронта» - за клуб и за сборную, и он решил «уступить дорогу более молодым коллегам».