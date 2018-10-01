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Каррере кто-то льет на голову масло: в чем кроется причина отстранения Глушакова и Ещенко

Ролан Гусев
12:59 01.10.2018
Каррера не сам принял решение отстранить Глушакова и Ещенко от основного состава «Спартака»
Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Решение об отстранении Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от основной команды «Спартака» главному тренеру клуба Массиму Каррере навязали извне. Так полагает экс-игрок ПФК ЦСКА, футболист Ролан Гусев.

«Каррера эти лайки даже не видел, ему кто-то насоветовал (отстранить Глушакова и Ещенко - прим.ред). Но он должен был для себя принять решение  - нужны ему эти игроки или не нужны, подходят они под его схему или не подходят, в форме они или не в форме. А здесь непонятная ситуация. Мне кажется, Каррере просто кто-то льет на голову масло, и он принимает решение не сам», - предположил Гусев в ток-шоу «Фетисов» на телеканале «Звезда».

Массимо Каррера отстранил Глушакова и Ещенко от тренировок с основой после того, как они поставили лайк в Instagram под постом Дмитрия Назарова. Российский актер выложил на своей странице стихотворение, в котором раскритиковал главного тренера «Спартака».

Сам Каррера позже опроверг слухи о причине отстранения Глушакова и Ещенко. На пресс-конференции перед матчем против венского «Рапида» тренер «Спартака» заявил, что «сделал выбор в пользу других футболистов, которые на сегодня готовы лучше».

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