Каррере кто-то льет на голову масло: в чем кроется причина отстранения Глушакова и Ещенко

Решение об отстранении Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от основной команды «Спартака» главному тренеру клуба Массиму Каррере навязали извне. Так полагает экс-игрок ПФК ЦСКА, футболист Ролан Гусев.

«Каррера эти лайки даже не видел, ему кто-то насоветовал (отстранить Глушакова и Ещенко - прим.ред). Но он должен был для себя принять решение - нужны ему эти игроки или не нужны, подходят они под его схему или не подходят, в форме они или не в форме. А здесь непонятная ситуация. Мне кажется, Каррере просто кто-то льет на голову масло, и он принимает решение не сам», - предположил Гусев в ток-шоу «Фетисов» на телеканале «Звезда».

Массимо Каррера отстранил Глушакова и Ещенко от тренировок с основой после того, как они поставили лайк в Instagram под постом Дмитрия Назарова. Российский актер выложил на своей странице стихотворение, в котором раскритиковал главного тренера «Спартака».

Сам Каррера позже опроверг слухи о причине отстранения Глушакова и Ещенко. На пресс-конференции перед матчем против венского «Рапида» тренер «Спартака» заявил, что «сделал выбор в пользу других футболистов, которые на сегодня готовы лучше».