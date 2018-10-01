Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России

Голкипер ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду страны. Его сообщение было размещено на сайте армейской команды.

Акинфеев объяснил свое решение тем, что ему в силу возраста все труднее играть «на два фронта» - за клуб и за сборную. По этой причине, отметил вратарь, он пришел к выводу, что в национальной команде пришло время «уступить дорогу более молодым коллегам».

«Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами», - сказал Акинфеев.

Вратарь отметил, что 15 лет, который он провел в сборной, - это огромный срок, и поблагодарил всех тренеров, партнеров, персонал и болельщиков.

В своем обращении Акинфеев упомянул и ЧМ-2018, подчеркнув, что для него было честью выступать на домашнем мундиале в качестве капитана.