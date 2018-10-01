Предательство: стала известна причина ухода Роналду из «Реала»

Стали известны причины ухода нападающего Криштиану Роналду из испанского «Реала». Журналисты издания El Mundo поведали о «предательствах», через которые прошел португалец, после которых он решил покинуть футбольный клуб.

Отмечается, что в мае 2017 года звездный футболист встретился со своим агентом, чтобы обсудить финансовые трудности. Испанская налоговая служба обвинила Роналду в неуплате налогов, однако португальский футболист не понимал обвинений.

Криштиану Роналду пришлось выплатить штраф в размере 19 млн евро, после чего он получил условный срок. Он был крайне недоволен этой ситуацией. Кроме того, руководство клуба отказалось повысить ему зарплату, чтобы футболист смог справиться с трудностями с налоговой.

Роналду был расстроен из-за того, что его заработная плата оказалась ниже, чем у форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. А также португальца злило, что его заслуги в «Реале» ценят меньше, чем Альфредо Ди Стефано.

Все это стало поводом для перехода 33-летнего обладателя «Золотого мяча» в туринский «Ювентус». Теперь Криштиану Роналду получает 30 миллионов евро в год.