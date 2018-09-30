Рамос и Марсело не сыграют в матче Лиги чемпионов между «Реалом» и ЦСКА
Матч состоится 2 октября в Москве.
Фото: Mike Kireev, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Мадридский футбольный клуб «Реал» выйдет на выездную игру группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА без защитников Серхио Рамоса и Марсело. Об этом сообщила пресс-служба испанской команды.
Кроме того, встречу пропустят нападающий Гарет Бейл, получивший повреждение приводящей мышцы бедра, и полузащитник Иско, которого 26 сентября выписали из больницы после операции по удалению аппендицита.
Матч состоится 2 октября в Москве. Начало игры в 22:00 по московскому времени.