Рамос и Марсело не сыграют в матче Лиги чемпионов между «Реалом» и ЦСКА

Мадридский футбольный клуб «Реал» выйдет на выездную игру группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА без защитников Серхио Рамоса и Марсело. Об этом сообщила пресс-служба испанской команды.

Кроме того, встречу пропустят нападающий Гарет Бейл, получивший повреждение приводящей мышцы бедра, и полузащитник Иско, которого 26 сентября выписали из больницы после операции по удалению аппендицита.

Матч состоится 2 октября в Москве. Начало игры в 22:00 по московскому времени.