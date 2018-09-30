Махачкалинский «Анжи» сенсационно обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга потерпел первое поражение в сезоне. «Обидчиком» питерцев стала команда «Анжи» из Махачкалы. Игра проходила в Каспийске в рамках девятого тура Российской премьер-лиги и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, сообщает РИА Новости.

За махачкалинцев забивали Андрес Понсе и Владислав Кулик. За «Зенит» отличился Клаудио Маркизио. Для знаменитого итальянца, который переехал в Россию из «Ювентуса», это был дебютный гол за новую команду.

Для «Анжи» эта победа особенно ценна, так как доигрывать матч против «Зенита» им пришлось в меньшинстве. За грубость с поля был удален Дмитрий Белоруков.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, имея в активе 22 очка. Команда из Дагестана расположилась на 12-м месте с девятью очками. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Краснодаром», а махачкалинцы отправятся в гости к грозненскому «Ахмату».