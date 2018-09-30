Неймар, подвинься: молодой француз может стать самым дорогим футболистом в мире

Футбольный мир готовится к очередному потрясению. Сенсация зреет в английском клубе «Манчестер Сити», руководство которого готово выложить 200 миллионов фунтов (17,1 миллиарда рублей) за французского нападающего Килиана Мбаппе.

В настоящее время 19-летний француз защищает цвета столичного клуба «Пари Сен-Жермен». По информации издания Daily Mail, трансфер может состояться этой зимой. Если задумка англичан увенчается успехом, то переезд Мбаппе на туманный Альбион станет рекордным по своей стоимости.

До сих пор самым дорогим игроком в истории футбола был скандально известный бразилец Неймар. За его переход из Барселоны в тот же «Пари Сен-Жермен» было заплачено 222 миллиона евро (16,9 миллиарда рублей).