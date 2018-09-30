Надо просто чисто катать - Алина Загитова поделилась планами на сезон

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова триумфально вернулась в Москву после безоговорочной победы на международном турнире в Германии. В аэропорту Шереметьево ее встретили поклонники.

Это первый для Загитовой турнир в новом сезоне, на котором девушка поставила три мировых рекорда. В произвольной и короткой программах и по общей сумме набранных баллов. Таким образом, победительница Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане стала абсолютной мировой рекордсменкой в женском одиночном катании.

В произвольной программе под музыку из оперы «Кармен» 16-летняя фигуристка чисто исполнила сложнейшие прыжки и комбинации. Втрое и третье места на турнире в Оберсдорфе заняли спортсменки из Японии и Бельгии соответственно.

Сама спортсменка считает, что очень хорошо выступила для первых соревнований после Олимпийских игр. По словам Загитовой, она очень сильно нервничала, но помогали тренер, родители, родственники и команда.

Олимпийская чемпионка поделилась планами на будущее. Она рассказала, что о четверных прыжках, слухи о которых ходили ранее, пока не думает.

«Для меня самое главное в этом сезоне - просто чисто катать свой набор элементов и показывать взрослое катание», - заявила она.

Ранее стало известно, что на турнире в немецком Оберсдорфе Загитова установила абсолютный мировой рекорд, получив за свое выступление 79,92 балла. В короткой программе Загитова выполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип.