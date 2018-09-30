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«Полмира болеет за Макгрегора»: чего ждать от боя ирландца и Нурмагомедова

Артем Брандо
12:10 30.09.2018
Уже 6 октября весь спортивный мир увидит долгожданный бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Но кто же выиграет в схватке двух титанов?
«Полмира болеет за Макгрегора»: чего ждать от боя ирландца и Нурмагомедова
Фото: Gene Blevins / ZUMAPRESS.com Globallookpress

Противостояние двух бойцов UFC длится уже более полугода. Интерес к бою между скандальным ирландцем и выдержанным дагестанцем растет день ото дня. Более того, миллионы фанатов по всему миру обсуждают не только предстоящую схватку, но и ряд личных столкновений бойцов.

Так, недавно Хабиб Нурмагомедов оказался замешан в скандале с российским исполнителем Егором Кридом, которому по личным причинам запретили доступ в Дагестан. За своего обиженного протеже вскоре вступился Тимати, который написал Хабибу несколько постов в Instagram.

К слову, эта перепалка не лучшим образом сказалась на имидже Нурмагомедова, которого фанаты привыкли считать образцом спокойствия, а на недавней пресс-конференции двух бойцов хитрый ирландец Макгрегор припомнил Хабибу все его «оплошности».

О том, что данная ситуация лишь помогла Макгрегору подогреть интерес к этому бою еще задолго до премьеры, считает бывший чемпион мира по UFC Олег Тактаров.

«Вы знаете, сегодня мне пришла в голову интересная мысль. Если Макгрегор сломается, то его заменит Тони Фергюсон. И вот тогда будет интересно посмотреть, что начнет твориться на ринге. Я болею за Макгрегора. Как только Хабиб научится себя вести, буду болеть за него. Бой распиарил Макгрегор. Он сделал все красиво, и если бы не он, вокруг события не было бы таких денег», - рассказал «Звезде» спортсмен.

Тактаров также рассказал о том, каким характером обладают бойцы вне камер, и на кого в этом бою лучше делать ставку.

«Вне камер все приятные ребята, все нормальные, но у одного давно проскользнула очень странная и неприятная вещь. Зачем при толпе своих друзей, спарринг-партнеров наскакивать на людей? (Тактаров имеет в виду инцидент с другом Макгрегора Артемом Лобовым). Макгрегор после этого заступился за товарища - это было красиво. А Хабиб-то зачем с группой людей подошел? Хочешь поговорить - подойди один, без камер и людей. Поэтому весь мир сейчас болеет за Макгрегора. Но, конечно, вся история разыграна очень красиво. А ставить надо на андердога - выиграешь больше», - считает Тактаров.

Но так ли все просто в предстоящем бою? Напомним, Макгрегор не выходил в октагон уже более двух лет, не считая боя с Флойдом Мейвезером по правилам бокса в начале этого года. А Хабиб, в свою очередь, в апреле победил Эла Аякуинту и стал новым чемпионом UFC.

Российский боксер Денис Лебедев рассказал сайту телеканала «Звезда», что он болеет за Нурмагомедова.

«Болею за Нурмагомедова, он ведет себя увереннее и спокойнее, чем оппонент. Я видел у Макгрегора работу в стойке, когда он боксировал с Мейвезером, - не скажу, что может. Но Хабиба в стойке я особенно не наблюдал», - отметил боксер.

Между тем букмекеры в предстоящей схватке спортсменов отдают предпочтение россиянину с примерным коэффициентом 1,50. А вот поставить на триумф ирландского бойца можно с коэффициентом около 2,50.

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