Корешков уступил Лиме в 1/4 финала Гран-при Bellator

Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков не смог одолеть представителя Бразилии Дугласа Лиму в четвертьфинальной встрече Гран-при организации Bellator. Бразилец одержал победу удушающим приемом в пятом раунде поединка.

Победитель этого боя, который состоялся в рамках турнира Bellator 206 в американском Сан-Хосе, вышел в полуфинал Гран-при Bellator в среднем весе. Соперник бразильца по 1/2 финала станет известен позже.

28-летний Андрей Корешков потерпел третье поражение в своей карьере при 21 победе. В активе 30-летнего Дугласа Лимы теперь 30 побед и семь поражений.

Ранее в Сети было опубликовано видео, как в Санкт-Петербурге группа неизвестных избила чемпиона России по грэпплингу и бойца ММА Умара Вахаева.