В Москве стартовал российский этап эстафеты огня Всемирной зимней универсиады 2019 года
Огонь побывает в 30 крупных российских городах, а 1 марта он прибудет в Красноярск, где и откроются соревнования.
В Москве стартовал российский этап эстафеты огня Всемирной зимней универсиады - 2019.
Факел, по традиции зажженный в Турине, побывает в 30 крупных городах. Первого марта он прибудет в Красноярск, где и откроются соревнования.
Зимнюю универсиаду Россия будет принимать впервые.
Огонь универсиады в рамках международного этапа эстафеты уже побывал в Казахстане и Китае, а накануне прибыл в Москву. Из столичного парка «Зарядье» он отправится по знаковым местам столицы.