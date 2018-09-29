В Москве стартовал российский этап эстафеты огня Всемирной зимней универсиады 2019 года

В Москве стартовал российский этап эстафеты огня Всемирной зимней универсиады - 2019.

Факел, по традиции зажженный в Турине, побывает в 30 крупных городах. Первого марта он прибудет в Красноярск, где и откроются соревнования.

Зимнюю универсиаду Россия будет принимать впервые.

Огонь универсиады в рамках международного этапа эстафеты уже побывал в Казахстане и Китае, а накануне прибыл в Москву. Из столичного парка «Зарядье» он отправится по знаковым местам столицы.