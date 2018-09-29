Криштиану Роналду заговорил по-русски. Звездный нападающий туринского «Ювентуса» произнес несколько слов на «великом и могучем» во время трансляции на своей официальной странице в Instagram. Чуть позже видео появилось на YouTube.

На кадрах именитый португалец общается в Сети со своими подписчиками и отвечает им на разных языках. В какой-то момент на экране появляется сообщение от россиянина, и Криштиану говорит несколько фраз по-русски: «Спокойной ночи, Россия» и «Давай, давай».

В лингвистических познаниях Роналду нет ничего удивительного. С 2010 по 2015 год футболист встречался с российской супермоделью Ириной Шейк.