Стала известна команда, в составе которой Даниил Квят вернется в «Формулу-1»

Российский автогонщик Даниил Квят в сезоне-2019 чемпионата мира «Формула-1» станет боевым пилотом «Торо Россо». Информацию об этом распространила пресс-служба итальянской команды.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить "Ред Булл" и "Торо Россо" за предоставленную возможность вернуться в "Формулу-1". Приятно вернуться в команду, которую хорошо знаю», - приводит пресс-служба команды слова 24-летнего гонщика.

Напомним, в период с 2014 по 2017 год россиянин уже выступал в «королевских гонках» и представлял интересы «Торо Россо», куда был переведен из состава «Ред Булла», являющегося старшей командой итальянцев. В 2015 году Даниил Квят пошел на повышение, но в следующем сезоне перешел обратно в «Торо Россо». В ноябре прошлого года глава «Торо Россо» Франц Тост объявил о прекращении сотрудничества с российским автогонщиком.

В январе 2018 года сообщалось, что Даниил Квят получил место пилота по развитию команды «Феррари».