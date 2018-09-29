Адвокаты Роналду подадут в суд на немецкое СМИ за обвинения в изнасиловании

Адвокаты футболиста сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду намерены подать в суд на немецкое издание Spiegel. Причиной стала статья, посвященная якобы изнасилованию игроком американской девушки.

Так, в публикации уточняется, что жительница США Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. Немецкий журнал в прошлом году уже сообщал о том, что португальский футболист якобы подозревается в изнасиловании девушки, причем инцидент случился еще в 2009 году.

Согласно условиям внесудебного соглашения, стороны договорились не разглашать подробности. При этом сторона потерпевшей должна была отказаться от обвинений. Однако в настоящий момент адвокаты американки в суде Невады оспаривают договор между Роналду и «потерпевшей» о неразглашении.

Кристиан Шерц, адвокат Роналду, намерен добиваться компенсации для своего клиента от журнала, поскольку, по его мнению, сама статья является «недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни».

По мнению заместителя главного редактора журнала, Spiegel несколько раз писал адвокатам футболиста об утверждениях Майорги перед тем, как была опубликована статья.