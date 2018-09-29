Илья Авербух призвал не обращать внимания на мировой рекорд Загитовой

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух призвал не придавать особого значения мировому рекорду в короткой программе, который установила российская фигуристка Алина Загитова. Он пояснил это тем, что главным в данном событии является не оно само как таковое, а то, что фигуристка находится в хорошей форме.

Авербух отметил, что Загитова в данный момент находится в сложном периоде постолимпийского сезона, но проживает его в хорошей форме.

«Нет пока стабильности, мы видели не столь удачное сцепление на прокатах, но главное, что она в борьбе, она хочет побеждать, она в конкурентоспособной форме», — заявил фигурист.

По его мнению, самое опасное в такой ситуации – это потеря мотивации, что уже случалось с российскими спортсменами ранее. Его слова передает ТАСС.

«Я бы вообще не обращал внимания на рекорды. Чтобы рекорды бились, нужно достаточно долгое время», — подытожил Авербух.

Напомним, на турнире в немецком Оберсдорфе российская фигуристка Алина Загитова установили абсолютный мировой рекорд, получив за свое выступление 79,93 балла. В короткой программе она выполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип.