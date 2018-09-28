Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе

На предсезонном турнире в немецком Оберсдорфе российская фигуристка Алина Загитова установили абсолютный мировой рекорд, получив за свое выступление 79,93 балла. С этими показателями она занимается первое место, сообщает «Мойка78».

В короткой программе Загитова выполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип.

Ранее Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой на играх в Южной Корее.