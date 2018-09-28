Для первого выступления в сезоне выступила нормально – Загитова о своем мировом рекорде
Nebelhorn Trophy проводится с 1969 года и является одним из старейших международных турниров по фигурному катанию.
Фото: Paul Kitagaki Jr.ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на турнире Nebelhorn Trophy в Германии. Накануне россиянка установила на льду новый мировой рекорд в короткой программе, набрав 79,93 балла. Впечатления юного дарования публикует Golden Skate на своей странице в Twitter.
«Я очень нервничала перед прокатом, но для первого выступления в сезоне выступила нормально. Я скучала по соревнованиям, в обычной жизни такой адреналин не получаешь», - поделилась своими мыслями Загитова.
Сегодня женщины представили свою произвольную программу. После первого дня лидирует Загитова. Она опережает своих преследовательниц из Бельгии и Японии почти на восемь баллов.