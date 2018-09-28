Руководствуемся общими ценностями, но защищаем своих спортсменов - гендиректор РУСАДА прокомментировал условия WADA

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус в разговоре со «Звездой» прокомментировал решение WADA о восстановлении в правах вверенной ему организации. Он подчеркнул, что проведение конференции «Будущее чистого спорта: актуальные вопросы, вызовы, решения» в Москве - это огромный успех. Ведь изначально идею о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства многие восприняли негативно. Хотя казалось бы, что у всего антидопингового сообщества одна цель – защита спортсменов, которые соревнуются честно.

«Мы руководствуемся общими ценностями, но защищаем своих чистых спортсменов», - рассказал он.

Он высказал предположение, что изначально многие функционеры были настроены негативно по отношению к этому решению руководства WADA из-за недоверия к российской спортивной власти. Но сейчас ситуация начинает меняться в лучшую сторону.

«То, что мы получили одобрение, это серьезная заслуга. Теперь нам необходимо реализовать эти требования WADA. Серьезным аргументом стало письмо министра спорта России, в котором он заверил, что все обещания РУСАДА выполнит», - отметил Ганус.

Функционер подчеркнул, что пока Россия в начале пути выполнения требований WADA. Сейчас уже, по его словам, базис доклада Макларена принят, но вот с лабораторией в Москве вопрос необходимо проработать более тщательно.

«А то, что касается доступа к лаборатории... Никто не может требовать у спортивных властей страны ее открыть – это просто не в их компетенции. Поэтому получается такое пересечение уголовного законодательства и международных норм», - рассказал Ганус.

Пока функционера очень сильно беспокоит судьба московской лаборатории.

«Вопрос – можно ли ей доверять. Три года лаборатория стояла под замком и пока не очень понятно, сколько еще простоит, а когда откроется, то можно ли будет с ней работать. Мы активно сотрудничаем с 5-7 лабораториями по всему миру, можем выбирать. И нужно решить и этот основной вопрос», - подчеркнул он.

Ганус заверил, что сроки выполнения, конечно же, есть, но пока не огласил их. Он заверил, что его организация будет активно участвовать в процедуре мониторинга ситуации.

Напомним, 20 сентября глава всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди восстановил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах.