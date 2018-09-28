Отец Нурмагомедова не сможет приехать на бой сына с Макгрегором

Отец и тренер российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не сможет посетить бой сына с ирландцем Конором Макгрегором, который состоится в США.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, ему отказали в предоставлении американской визы. Накануне он прошел собеседование в посольстве США в Стамбуле, однако дипломаты вынесли решение не в его пользу.

Отметим, что виза отца российского спортсмена была аннулирована несколькими годами ранее.

Напомним, бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором пройдет в Лас-Вегасе 6 октября в рамках турнира UFC 229.

Ранее отец ирландского бойца заявил, что его сын одержит победу нокаутом в первом раунде поединка и «проломит череп» Нурмагомедову.