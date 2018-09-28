Неймар и его крем стали предметом насмешек пользователей Сети

Нападающий парижского футбольного клуба ПСЖ Неймар воспользовался кремом в перерыве матча с «Реймсом».

Это не осталось без внимания пользователей Сети. Многие начали задаваться вопросом, чем именно воспользовался футболист: даже опубликованный с видео пост был подписан вопросом «Солнцезащитный? Увлажняющий? Крем от морщин?».

Кто-то из пользователей назвал Неймара «Ким Кардашьян от футбола», а кто-то неприязненно отметил, что он уже «скорее рекламный мальчик, нежели футболист».

Между тем, спортивные журналисты подсчитали, что на чемпионате мира по футболу, прошедшем в России, за четыре игры, которые Неймар провел на поле, он пролежал на траве почти 14 минут, корчась от боли.