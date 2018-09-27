Светящиеся долги: коммунальщики Самары нашли новый способ заставить заплатить за ЖКХ

Коммунальщики в Самаре решили бить по совести неплательщиков, поэтому подгоняют мощную лазерную установку, которая высвечивает сумму задолженности на фасад дома. На обозрение всем прохожим и соседям. Заряда такой установки хватает примерно на шесть часов.

«Жить в долгах порочно. Мы попали в точку, ведь люди боятся огласки. Когда они остаются один на один с тем, у кого взяли в долг им проще жить. А когда узнают соседи, становится как-то неловко», - уверен главный управляющий директор компании Владимир Бирюков.

Мнения участников таких светопредставлений разделились. Кто-то поддерживает такие меры.

«Я плачу, а мой сосед ни рубля не платит», - возмущается жительница Самары.

А кто-то предлагает все-таки войти в положение должника.

«Там четверо детей, двое маленьких близняшек. У всех бывают тяжелые случаи в жизни. Я не знаю, как так можно? Раз - и так опозорить», - недоумевает другая жительница.

А вот сами неплательщики, как правило, говорят одно и то же – денег нет.

Тем не менее, создатели подобной "лазерной терапии" уверены, что такие меры возымеют действие, и средства у неплательщиков найдутся. Долгов у жителей Самары перед коммунальными службами уже накопилось на 1,5 миллиарда рублей. Однако, юристы советуют всем гражданам все-таки проверить действия таких «креативщиков».

«Пределы воздействия определены только судебными приставами, потому что они действуют на основании закона, и мера притеснения граждан выверена», - объяснил адвокат Андрей Соколов.

А вот проецировать сумму долга на фасад, тем самым раскрывая ее для всех, по мнению адвоката, недопустимо.

Коммунальщики, в свою очередь, в своих действиях ничего зазорного не видят и обещают продолжить таким образом «высвечивать» долги с населения.