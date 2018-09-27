Загитова установила мировой рекорд на турнире в Оберсдорфе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова установила мировой рекорд по баллам в короткой программе. Она представляла Россию на турнире «Небельхорн Трофи». Он проходит в немецком Оберсдорфе.

Спортсменка набрала 79,93 балла за свой прокат. На втором месте расположилась фигуристка из Бельгии Леона Хенлрикс (71,50). На третьем - японская спортсменка Маи Михара с 70,94 балла.

Турнир «Небельхорн Трофи» считается одним из старейших регулярных соревнований по фигурному катанию. Состязание проходит с 26 по 29 сентября.