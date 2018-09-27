Путин оценил уровень подготовки российских дзюдоистов

Президент России Владимир Путин встретился с членами сборной России по дзюдо в Баку перед межрегиональным форумом.

Российская команда не смогла пробиться в финал, но Путин очень высоко оценил выступление спортсменов.

«Мне кажется, очень достойно, у вас есть все шансы взять бронзовую медаль», - отметил он.

Российский лидер выразил уверенность, что уровень подготовки дзюдоистов выше, чем у их будущих соперников.

«Нам надо собраться и показать, на что мы способны», - заключил президент.

Также Путин выразил благодарность тренерскому составу.