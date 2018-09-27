Путин оценил уровень подготовки российских дзюдоистов
Сборная России не смогла пробиться в финал, но российский лидер похвалил выступление спортсменов.
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин встретился с членами сборной России по дзюдо в Баку перед межрегиональным форумом.
Российская команда не смогла пробиться в финал, но Путин очень высоко оценил выступление спортсменов.
«Мне кажется, очень достойно, у вас есть все шансы взять бронзовую медаль», - отметил он.
Российский лидер выразил уверенность, что уровень подготовки дзюдоистов выше, чем у их будущих соперников.
«Нам надо собраться и показать, на что мы способны», - заключил президент.
Также Путин выразил благодарность тренерскому составу.