Определилась страна-хозяйка ЧЕ-2024

Германия станет хозяйкой чемпионата Европы по футболу в 2024 году. Это решение было озвучено исполнительным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). За это право боролась Турция.

Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в десяти крупных городах Германии. Болельщиков встретят в Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Стадионы во всех городах уже функционируют.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет на 12 стадионах в 12 странах. Четыре матча турнира примет Санкт-Петербург.