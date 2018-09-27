Дзюба предположил исход матча Россия - Англия на ЧМ-2018

Нападающий сборной России и питерского «Зенита» Артем Дзюба убежден, что отечественная сборная обыграла бы команду Англии, если бы в четвертьфинале удалось вырвать победу у хорватов.

«Я уверен, что, обыграй мы по пенальти хорватов, точно победили бы англичан - на таком фоне, на кураже плюс дома», - приводит слова Дзюбы телеканал «Россия-24».

Футболист, правда, весьма скептически настроен насчет матча с французами. Дзюба считает, что им российская сборная проиграла бы с крупным счетом, что, впрочем, было бы неважно, ведь Россия впервые в истории вышла бы в решающий матч.

Напомним, сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала и проиграла сборной Хорватии в серии пенальти.