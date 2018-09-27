Хоккеист умер во время матча в Москве
Спортсмена пытались спасти другие игроки, судьи и врач, однако их старания не увенчались успехом.
Фото: pixabay
В Москве во время любительского хоккейного матча Окружной лиги между «Соколом» и ХК «Диал-Дент» скончался один из игроков, 43-летний Максим Газуко. Инцидент произошел еще 23 сентября в столичном районе Южное Бутово.
Как пишет «360» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, во время игры спортсмену стало плохо, после чего он упал на лед. На помощь к мужчине тут же подоспели другие хоккеисты, судьи матча и врач. Вместе они пытались спасти игрока, однако их усилия оказались тщетными.
Согласно предварительным данным, хоккеист умер в результате сердечного приступа.